Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müşterilerinin hesaplarını boşalttılar; 30 milyon dolarlık vurgun
İstanbul'da finans alanında faaliyet gösteren bir şirket, üst düzey yöneticileri tarafından yaklaşık 30 milyon dolar zarara uğratıldı. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalıştıkları şirketin bilişim sistemleriyle oynadılar, zimmetlerine milyonlarca dolar para geçirdiler.
İstanbul'da bir finans şirketinin üst düzey yöneticileri, müşterilerin gönderdiği nakit paralarla teminat hesaplarının bir kısmını sisteme girmedi, kasadan nakit olarak aldı.
Bu durum üst düzey pozisyonları nedeniyle, uzun süre de dikkat çekmedi.
Şirket, yaklaşık 30 milyon dolar zarara uğratıldı.
Paraları zimmetlerine geçiren 6 kişi tutuklandı
İstanbul Siber şube ekipleri, gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 6 şirket çalışanı eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Operasyonda çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Dolar İstanbul Siber Suçlar
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