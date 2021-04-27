Çalıştıkları şirketin bilişim sistemleriyle oynadılar, zimmetlerine milyonlarca dolar para geçirdiler.

İstanbul'da bir finans şirketinin üst düzey yöneticileri, müşterilerin gönderdiği nakit paralarla teminat hesaplarının bir kısmını sisteme girmedi, kasadan nakit olarak aldı.

Bu durum üst düzey pozisyonları nedeniyle, uzun süre de dikkat çekmedi.

Şirket, yaklaşık 30 milyon dolar zarara uğratıldı.

Paraları zimmetlerine geçiren 6 kişi tutuklandı

İstanbul Siber şube ekipleri, gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 6 şirket çalışanı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

