Yerli gen kaynakları korunuyor. Yeni muz çeşitleri tarıma kazandırılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün Ar-Ge çalışmaları sonuç verdi.

Geliştirilen muz açıkta üretime uygun

Islah çalışmaları sonucunda açıkta üretime imkan sağlayacak yeni muz çeşidi geliştirildi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, "Açıkta yetiştiriciliğe uygun çeşitlerimizin üretime girmesiyle beraber Adana Ovası'nda, Çukurova'da, Hatay Ovası'nda, Amik Ovası'nda ve Antalya Ovası'nda ekonomik anlamda açıkta yetiştiricilik yapılabilecek. Bu da ciddi anlamda geniş alanlarda açıkta muz yetiştiriciliğinin yapılabileceği anlamına geliyor" dedi.

Muz üretim alanı genişleyecek

Yeni muz çeşidi tescile sunuldu.

Açıkta muz yetiştirilmesiyle birlikte daha geniş alanda muz üretimi yapılabilecek. Üretim maliyetinin düşmesiyle çiftçinin karı artacak, tüketici de daha ucuza muz alabilecek.