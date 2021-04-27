Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı
Alanya’da seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde meydana geldi.
Ramazan Bekçi, kullandığı motosikletle iddiaya göre, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten yola fırlayan Bekçi, ağır yaralandı.
Başında kask bulunmayan Bekçi için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı. Kaza yerine gelen ekipler, Bekçi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, çarptığı köpek ise kaza yerinde bulunamadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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