Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, velense için yaptıkları başvurunun ardından onay süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verilen 20. ürün velense oldu.

Böylece, Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 20 ürünü tescillenmiş oldu.

[Fotoğraf: AA]

Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini dile getiren Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36. ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden velensenin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun."