Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir ürün daha tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da bir ürün daha tescillendi. "Çullama Köfte"nin ardından yöresel lezzetlerden olan "Velense" de tescil belgesi aldı. Kentte tescillenen ürün sayısı 20'ye yükseldi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, velense için yaptıkları başvurunun ardından onay süreçlerinin tamamlandığını söyledi.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verilen 20. ürün velense oldu.
Böylece, Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 20 ürünü tescillenmiş oldu.
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini dile getiren Zeybek, şöyle devam etti:
"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36. ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden velensenin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun."
Son Haberler
- 14:33
- 14:30
- 14:20
- 14:26
- 13:58
Sıradaki Haber
Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz