'Tam kapanma' sürecinden muaf olmak için uzun kuyruklar oluşturdular
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta çiftçiler, 29 Nisan'da başlayacak olan tam kapanmadan kendilerini muaf tutacak çiftçi belgesini alabilmek için ziraat odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak.
Tam kapanma kapsamındaki kısıtlamalardan çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman'da birçok çiftçi Ziraat Odası'na akın etti.
Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası önüne gelerek kuyruklar oluşturdu.
Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.
Kahramanmaraş'ta benzer manzara
Kahramanmaraş'ta da çiftçiler kendilerini tam kapanmadan muaf tutacak çiftçi kayıt belgesini alabilmek için Kahramanmaraş Ziraat Odası'nın yolunu tuttu.
Ancak belge almak isteyen çiftçi sayısı fazla olunca oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
Polis ekipleri, belge almak için bekleyen çiftçileri, koronavirüs tedbirlerine uygun hareket etmeleri için sık sık uyardı.
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