Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli 3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 25 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, hakkında gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliden 25'i yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliden 25'i düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 9'unun cezaevinde olduğu belirlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram fubinaca, 32,50 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 1,75 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, 6 bin 90 lira ve 400 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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