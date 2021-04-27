Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından, yurt içi uçuşlarla ilgili şu duyuruyu yaptı:

"Değerli misafirlerimiz, yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler."