Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 12:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sezonun ilk kavunu tezgahta 20 lira
[Fotoğraf: İHA]
Sezonun ilk kavunu pazar tezgahına yüksek fiyatla girdi. Tanesi 20 liradan satılan kavun, fiyatından dolayı tezgahlarda sınırlı sayıda bulunuyor.
Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden kavun, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazarda tezgaha çıktı.
Antalya'dan gelen meyvenin tanesi 20 liradan satılıyor.
Fiyatı yüksek olduğu için sınırlı sayıda kavun getirdiklerini anlatan pazarcı esnafı Özcan Özen, "Kavun fiyatının yüksekliğinden dolayı pek fazla satılmıyor. Bizler de tezgahta çeşit olsun diye getirdik. Şu an fiyatı 20 ile 15 TL arasında değişiyor. Zaten sınırlı sayıda getiriyoruz, akşam olunca elimizde 1-2 tane kalıyor. Müşteriye yok dememek için mecburen alıyoruz. Fiyatları bir dahaki ay düşer" dedi.
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