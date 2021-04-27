Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran sınırında 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde, arazide sırt çantası içinde 25 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, İran'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, sınır hattındaki Sarıçimen Mahallesi'nde, arazide sırt çantası içinde 25 kilogram eroin ele geçirdi.
Etiketler: Uyuşturucu
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