Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İran'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, sınır hattındaki Sarıçimen Mahallesi'nde, arazide sırt çantası içinde 25 kilogram eroin ele geçirdi.