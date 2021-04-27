Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe harekatlarında 3 asker şehit oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP'ye basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayısı 3' yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.
Böylece, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatında 3 asker şehit oldu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Türk Silahlı Kuvvetleri
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