Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Böylece, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatında 3 asker şehit oldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."