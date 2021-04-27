Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 07:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum’da Demirciler Çarşısı'nda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'un Kargı ilçesinde Demirciler Çarşısı'nda bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 dükkana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. 1 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 3 iş yerinde de hasar oluştu.
Dün akşam saatlerinde Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki Demirciler Çarşısı'nda, bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
4 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
1 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, 3 iş yerinde ise büyük hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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