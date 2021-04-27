Dün akşam saatlerinde Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki Demirciler Çarşısı'nda, bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

4 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

1 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, 3 iş yerinde ise büyük hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlattı.