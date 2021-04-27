Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 52 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale ve Muğla açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Muğla açıklarında da 8 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris açıklarındaki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 kişi kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Yunanistan Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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