Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tam kapanmada uçak biletleri ücretsiz değiştirilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları, tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) sosyal medya hesabından 29 Nisan-17 Mayıs tarih aralığında alınan uçak biletleri için açıklama yaptı.
Şirket açıklamasında, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.
Yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/9JGi6sAsG2— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 26, 2021
Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla" denildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması THY
Son Haberler
- 03:47
- 03:42
- 03:09
- 02:23
- 02:26
Sıradaki Haber
Kastamonu'daki yangına müdahale devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz