Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te vakaların arttığı köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, artan vakalar nedeniyle köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 01:02
- 00:58
- 01:54
- 00:13
- 00:07
Sıradaki Haber
Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz