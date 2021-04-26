Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tedbirlere uymayan 104 kişiye 214 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza uygulandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 491 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 191 işletme ve 1430 araç kontrol edildi.
Sahillerde COVID-19 tedbirleri denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi.
Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 18:31
- 17:49
- 17:47
- 17:54
- 17:31
Sıradaki Haber
Vebitcoin soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz