Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 491 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 191 işletme ve 1430 araç kontrol edildi.

Sahillerde COVID-19 tedbirleri denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 104 kişiye 214 bin 67 lira ceza kesildi.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.