Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 235 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram eroin, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 275 lira, 210 dolar ve 210 avro bulundu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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