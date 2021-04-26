Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Assos Antik Liman’daki işletmeler kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos Antik Limanı'nda turizm işletmeleri, bölgede yapılacak kaya ıslahı çalışması kapsamında uzun süre kapalı kalacak.
Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince geçen ay ihalesi gerçekleştirilen proje çerçevesinde antik limanda bulunan turizm işletmecileri ve esnafın faaliyetleri durduruldu.
Jandarma ekipleri tarafından antik liman yolu dubalarla kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ziyaret için gelenler, konuyla ilgili bilgi verilerek geri gönderiliyor.
Çalışma yaklaşık 500 gün sürecek
Yaklaşık 500 günde bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında, Assos Antik Limanı'nın üzerinde tehlike oluşturan kaya parçaları ve taşlar ıslah edilecek.
Yetkililer, ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki işletmelerin faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.
Etiketler: Turizm
Son Haberler
- 18:06
- 17:49
- 17:54
- 17:31
- 17:19
Sıradaki Haber
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz