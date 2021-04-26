Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Vebitcoin soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan şirket üst yöneticisi İlker Baş, eşi ve 2 şirket çalışanı tutuklandı.
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklanan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş'ın ardından 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı.
Etiketler: Kripto Para
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