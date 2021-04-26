Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklanan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş'ın ardından 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı.