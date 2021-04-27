Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan Pençe Yıldırım şehidi için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Çalım'ın 26 Nisan'da şehit olduğu belirtildi.
Akar, mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Çalım'ın fotoğrafına da yer verildi.
Etiketler: Şehit Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
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