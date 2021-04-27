Kaza, saat 23.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi.

Kendisini durdurmak isteyen polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, başka birine ait otomobile çarptı.

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılara tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili sürücülere yapılan incelemelerde polisten kaçan kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 5 bin lira para cezası kesildi. Alkollü de olduğu tespit edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.