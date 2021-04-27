Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Komiser yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sınav soruşturması kapsamında, gözaltı kararı verilen 12 FETÖ şüphelisinden 10'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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