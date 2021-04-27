Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.