Karadeniz'den Marmara'ya yol alan Tanzanya bandıralı "Croatia" adlı demir-çelik yüklü gemi, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında motor arızası yaptı.

Yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ile Kurtarma 12 adlı römorkörler olay yerine sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan gemi, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. 100 metre boyundaki gemi römorkörler yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden Ahırkapı açıklarına çekilen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

"Boğaz'da seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."