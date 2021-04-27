ABD sahil güvenlik gemisi "Hamilton" saat 08:00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na girdi.

127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları eşlik etti.

Karadeniz'e yönelen Hamilton'ın İstanbul Boğazı'ndan geçişi için de önlem alındı.

Ukrayna ve Rusya gerilimi sırasında ABD, 14 ve 15 Nisan'da 2 savaş gemisinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için bildirimde bulunmuştu.

Bölgede tansiyon yükselmiş, Amerika 2 gemisini Karadeniz'e göndermekten vazgeçtiğini bildirmişti.