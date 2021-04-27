İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentteki aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Aşılamayla birlikte vaka sayısı düştü

Açıklamaya göre, 65 yaş üstü kişilerin aşılanma oranı yüzde 85'i buldu. Vakalarda yüzde 15'e varan düşüş görüldü. Aşılama çalışmaları sonrası 65 yaş üzerinde hastanede yatan hasta sayısında ciddi düşüş var.

İl Sağlık Müdürü Usta, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan aşılamada ulaşılan sayının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, şunları söyledi:

"65 yaş üstü aşılama organımızın iyi olduğunu hep söylüyorduk; gerçekten de bu iyiliği, hastanelere yansımasını, paylaştığımız tabloyla da görmüş olmak bizi mutlu etti. Aşılamayla birlikte, 65 yaş üzerinde hastanede yatan hasta sayılarımıza baktığımızda oransal yaklaştığımızda ciddi bir şekilde bir düşüş var. Aşılamada 65 yaş üstü kişilerde yüzde 85'e yaklaştık."

Trabzon'da vakalarda yüzde 15'e varan düşüş olduğunu, bu düşünün sürmesi için de tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Son kısıtlamalar, vatandaşın biraz daha duyarlılığın artması ve yine aşının desteği ile birlikte işte ramazanda özellikle insanların kendi iç kabuğuna çekilmesi ile birlikte düşüş olduğunu düşünüyoruz. Vakalarımızda yüzde 15'e varan bir düşüş var."

Kadınlarda 30-55 yaş arasında daha yoğun

Kentte vaka yoğunluğunda kadın ve erkeklerin yaş ortalamasıyla ilgili de bilgi veren Usta, "Nüfus bazlı baktığımızda kadınlarda özellikle 30 ila 55 yaş arasında ciddi bir yoğunlaşma var. Vaka o yaş grubundan daha çok oluyor. Erkeklerde de 40 ile 60 yaş arasında çok ciddi vaka artışlarımız oluyor" dedi.