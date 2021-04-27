Namık Tuncel, 30 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini yitirdi.

Artık göremiyor olsa da renklerin çocuklar üzerindeki etkisini hiç unutmadı. Eline fırçayı aldı, okul duvarlarını çocuklar için rengarenk boyamaya başladı.

Namık Tuncel sayesinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki okul duvarları rengarenk bir görünüme büründü.

"Hayalim Gerçek Olsun" sloganıyla yola çıkan Tuncel'in en büyük yardımcısı ise Alman uyruklu eşi Sandy.

Çocuklar severek okula gitsin diye...

Namık Tuncel şunları söyledi:

"Psikolog arkadaşlarımızla da konuştuk. Çocukları eğitim esnasında nasıl etkiler, hangi renk, daha verimli olur. Sadece bu sene 10 tane okul boyadım. Bunu her sene yapıyoruz. Sadece Ayvalık için değil, başka il ve ilçelere de gidiyoruz. Bulmuş olduğumuz sponsorların sayesinde bu tarz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Biz kimseden para talep etmiyoruz."

Tuncel ve eşi, imkanları ölçüsünde okul duvarlarını boyamaya devam etmek istiyor.