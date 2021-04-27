Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlerce kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü tarafından kullanıldığı belirlenen çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsalına 25 Nisan'da operasyon düzenlendi.
"Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Gürkavak-1" adı verilen operasyonda, kayalıkların arasına gizlenmiş bidon içinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfeği, bu silaha ait 44 fişek ve av tüfeği bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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