Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kadının bebeği kurtarıldı
[Tuğba Bekel / Fotoğraf: İHA]
Çankırı'da yaşayan ve 7 aylık hamile olan Tuğba Bekel, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bebeği ise sezaryen ile alınarak kuvöze konuldu.
Çankırı'da özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Tuğba Bekel, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Tedavi altına alınan 7 aylık hamile öğretmen, durumunun ağırlaşması sonucu Ankara'ya sevk edildi.
Genç öğretmenin durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu.
Koronavirüs nedeniyle hayatına kaybeden Tuğba Bekel, Çankırı'da toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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