Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Manisa'nın Salihli, Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 bin 595 uyuşturucu hap ve 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Salihli ilçesinde Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 795 sentetik uyuşturucu nitelikli hap ile yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Akhisar'da ise kontrol noktasında durdurulan araçta, yaklaşık 85 gram sentetik uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aparat bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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