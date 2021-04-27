Salihli ilçesinde Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 795 sentetik uyuşturucu nitelikli hap ile yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akhisar'da ise kontrol noktasında durdurulan araçta, yaklaşık 85 gram sentetik uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aparat bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Şehzadeler ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.