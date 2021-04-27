Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 4 yıl önce ölü bulunan çocuğu yengesi öldürmüş
Gaziantep'te 4 yıl önce evlerinde ölü bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun yengesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.H'nin kasım 2017'de Vatan Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunması konusunda çalışma başlattı.
Aile yakınlarının ifadesini alan ve titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, aynı evde yaşayan B.H'nin yengesi E.H'yi gözaltına aldı.
Boğarak öldürdüğünü itiraf etti
Emniyete götürülen E.H'nin buradaki ilk ifadesinde B.H'yi boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
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