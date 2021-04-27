Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Bağcılar'da çatı yangını: 6. kattan düşen adam kurtarılamadı
İstanbul'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerden kaçmaya çalışan bir kişi kendisini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.
Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kendini boşluğa bıraktı
Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı.
Yaralanan Ahmet Çilingir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, savcılık adına olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Yangın
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