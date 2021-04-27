Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kendini boşluğa bıraktı

Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı.

Yaralanan Ahmet Çilingir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, savcılık adına olayla ilgili soruşturma başlattı.