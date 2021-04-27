Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen otomobil, bariyerlere aşarak sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.