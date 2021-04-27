Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kazakistan konsolosluğuna ait araç kaza yaptı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan Kazakistan Konsolosluğu'na ait bir araç kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen otomobil, bariyerlere aşarak sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2021
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza meydana geldi. Kazakistan Konsolosluğu'na ait araç kontrolden çıkıp takla attı. Kocaeli'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. pic.twitter.com/z32K3IDUfL
Etiketler: Trafik Kazası
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