Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki Harun Kaya, doğuştan organ büyümesi ve cam kemik hastası. Tüm Türkiye onun sesini TRT Haber ekranlarından duydu.

Hayallerini TRT Haber'e anlatan Kaya, "Benim hayalim aşağıya inmek ve akülü araba ile gezmek istiyorum. Tablet istiyorum. Beyaz bir tablet, bembeyazından" demişti.

Hayırseverler seferber oldu

Harun Kaya'nın hayallerine Türk halkı kayıtsız kalmadı. Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce telefon geldi, adeta seferber olundu.

Antalya'dan bir hayırsever Harun için akülü sandalye aldı. Bir diğer hayırsever ise Eskişehir'den tabletini yolladı.

"Herkese çok teşekkür ederim"

Hediyeleri sayesinde çok mutlu olduğunu söyleyen Kaya, "Benim beyaz tabletim geldi. Herkese çok teşekkür ederim. Tabletimle oyun oynayacağım" dedi.

Harun'un annesi Felek Kaya da en az Harun kadar mutlu.

"Herkesten allah razı olsun, çocuğumun yüzünü güldürdünüz. Herkes beni aradı. Çok çabaladılar, Allah razı olsun herkesten."

Harun artık tableti ile evde keyifli zaman geçiriyor. Canı istediğinde de dilediği gibi akülü aracıyla geziyor.

Haber: Sena Kaya Ünal

Kamera: Kadir Kurucan