Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 20:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD donanmasına ait gemi İstanbul Boğazın'dan geçti
[Fotoğraf: AA]
ABD donanmasına ait Sahil Güvenlik Gemisi "Hamilton" İstanbul Boğazın'dan geçti.
127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki sahil güvenlik gemisi, akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Boğaz geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar eşlik etti.
Boğaz geçişinde arka kısmında bir grup Amerikan askerinin nöbet tuttuğu gemi, Karadeniz'e doğru seyrini sürdürdü.
Etiketler: İstanbul Boğazı ABD
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