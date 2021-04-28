Çiğli'de emniyet ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.

Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı.

27 kişiye para cezası uygulandı

27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 142 bin 263 lira para cezası kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca mekan işletmecisine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira para cezası kesti.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 Nisan'da aynı mekana ceza kesildiği ortaya çıktı.