Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine ara verildi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma döneminde yapılmayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi’nin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirlerarası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerine ara verildiği duyuruldu.
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