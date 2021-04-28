Dağ gibi yükselen çöp yığını, nefes almayı bile güçleştiren ağır bir koku...

İstanbul Ümraniye'deki Hekimbaşı çöplüğünde 28 yıl önce manzara böyle tanımlanıyordu. Takvimler 28 Nisan 1993'ü gösterdiğinde, Hekimbaşı çöplüğü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın nedeni, çöplükteki metan gazının sıkışmasıydı.

Bölgede bulunan çok sayıda ev çöp yığınlarının altında kaldı. O kara gün, faciaya tanık olanların aklından hiç çıkmıyor. Gecekonduların üstüne kayan çöplerin arasında tam bir can pazarı yaşanıyordu.

12 kişinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı

Gazeteler, haberi "öldüren ihmal" ," Çöp dağı patladı" başlıklarıyla verdi. Çöp yığınının kısmi olarak temizlenmesi bir aydan fazla sürdü.

Facianın boyutu da günler geçtikçe ortaya çıktı, 39 kişi hayatını kaybetmişti. 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Bugün isimleri bölgede yapılan anıtta yaşatılıyor.

Çöp dağı kaldırıldı, yerine spor tesisleri yapıldı

Adı yıllarca çöplük olarak geçen Hekimbaşı'nın ise artık bambaşka bir çehresi var.

Facianın yaşandığı bölgede iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı. Geçmişte çöp yığınının olduğu bölgede, şimdiyse spor kompleksleri ve sosyal donatılar yer alıyor.

İstanbul’un her iki yakasında kurulan geri dönüşüm tesisleri ile de artık o çöp yığınlarından eser yok.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Ölge

Dron: Musa Toprak