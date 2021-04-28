Olay saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Avrupa Konseyi Bulvarında meydana geldi.

Otosansit istikametine giden Muhammet P. yönetimindeki otomobil, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin uygulama yaptığını fark edince ters yöne dönüp kaçmaya başladı.

Şüpheli kavşaktan dönüş yaptığı sırada Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip aracına çarptı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan Muhammet P. ve yanındaki Osman E., çarptıkları polis aracındaki polis ekibi tarafından yakalandı.

Otomobildeki aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.