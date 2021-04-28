Yukarı Dudullu Mahallesi Lületaşı Sokak'ta saat saatlerinde, 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Can kaybı ya da yaralanan olmadı

İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]