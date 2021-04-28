Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı, iş yerinde hasar meydana geldi.
Yukarı Dudullu Mahallesi Lületaşı Sokak'ta saat saatlerinde, 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Can kaybı ya da yaralanan olmadı
İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
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