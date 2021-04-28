Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erdi.

Ordu’da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı.

Ağların yırtık yerlerini örüp bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getirmek için çalışan balıkçılar, bu işlemlerin sezon başına kadar devam edebildiğini, bir süre sonra da teknelerin bakıma alınacağını söyledi.

“1 Eylül tarihine kadar hazırlıkların bitmiş olması gerekiyor”

Ordulu balıkçı Nusret Kaya, balık ağlarının onarımını yaptıklarını belirterek, yıpranan bölgelere yeni ağlar koyduklarını söyledi.

1 Eylül tarihi öncesi teknelerin de bakımdan geçeceklerini ifade eden Kaya, “Bir taraftan bakım, bir taraftan da gemici işleri oluyor. Bütün bu süre zarfında bu işlerin bitmiş olması gerekiyor. Eğer hazırlıklar bitmez ve 1 Eylül tarihinde denize çıkamazsak, maddi açıdan zarar ederiz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Palamut güzeldi, hamsi olmadı”

Sezonu değerlendiren balıkçı Nusret Kaya, “Bu sene palamut sezonu iyi geçti, hamsi olmadı. Hamsi mevsimi çok bozuk geçti ve devletimizin getirdiği hamsi yasağı bizi maddi bakımdan bizi etkiledi. Ama tabi yasak olması da gerekiyordu, hamsi epey inceydi. Bu karar biraz daha önceden alınsaydı daha güzel olacaktı” dedi.

Servet Sönmez isimli balıkçı da yeni sezona hazırlık için ağların mantarlarını donattığını belirterek, “Bu yıl erken bitsin diye erken başladık. Hazırlıklar 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Ağ hazırlığı, kayık bakımı ve donanım hazırlığı derken her yerde 1 Eylül’e kadar sürer. Hatta 1 Eylül’e kadar hazırlıklarını tamamlayamayıp, sonraki bir tarihte denize açılanlar dahi var. Pandemi döneminde ağ fabrikalarında sorunlar oldu, balıkçılar ağlarını alamayıp bekleyince de sezona geç çıkabiliyorlar” diye konuştu.