Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir eve operasyon: 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, 51 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Gülyolu Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 51 kilogram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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