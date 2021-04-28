Etiler Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Furkan Türkoğlu’nun kedisi bahçede oynarken bir anda gözlerden kayboldu.

Kedisini bulamayan Furkan, kuyudan sesler gelmesi üzerine hemen ailesine haber verdi. Kedinin kuyuda olduğunu fark eden ailesi de durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekibinden biri, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımı ile indi. Kedi, kuyudan iple yukarıya çekilerek kurtarıldı.