Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu anne yaşamını yitirdi, baba ve 5 aylık bebek yaralandı.
Mustafa Ö. idaresindeki kamyonet, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 35. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Nahide Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile 5 aylık Hiranur Ö. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Nahide Ö'nün cenazesi, Kırıkkale ve Keskin belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İtfaiye
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