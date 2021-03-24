“Türkiye çöl tozunun etkisi altına girecek” gibi haberleri sık sık duyuyoruz.

Birkaç gün önce de İstanbul’a gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Uzmanlar, çamur yağışının sebebini Afrika’dan gelen çöl tozu olarak açıkladı. Sürücüler de ilk iş oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Çöl tozları, solunum sıkıntısı olanlar için sorun olabiliyor. Yoğun toza maruz kalmak da bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor. İnsanlar için zararlı gibi görünse de bitkilerin temel besin ihtiyaçlarını karşılıyor ve tarımda verimliliği artırıyor. Hatta denizdeki canlı yaşamına da olumlu etkileri var.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

“Mikro elementlerin doğal gübrelemesidir”

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Sürücü, çöl tozlarının Afrika’dan yağmurlarla geldiğini anlattı. Bu tozların hem yararı hem de zararı olduğunu söyleyen Sürücü, tozların içerisinde bitki besin elementleri olduğu bilgisini verdi.

“Zararları yanında daha çok yararı var. Bitkiler için yararlı olan besin elementleri demir, bakır, çinko gibi birçok element hatta makro elementlerden fosfor da bunların içerisinde bulunuyor. O tozun içerisinde bulunduğundan dolayı yağmurlarla o toz gelir ve bitkilerimizin üzerine dökülür. Tabii, yıkandıktan sonra toprağa gider ve topraktan da bu sefer bitkiye geçer. Bitkinin ihtiyacını bir derece karşılamış olur. Bir nevi aslında doğal gübrelemedir. Mikro elementlerin doğal gübrelemesidir.”

Bitkide besin eksikliği varsa insanlar da etkileniyor

Prof. Dr. Sürücü, tozların, bitkilerin üzerini aşırı derecede kaplarsa solunumunu engelleyeceğini ve olumsuz etki yapabileceğini söylüyor.

"Bitki temiz kalırsa hiçbir zararı kalmaz. Besin element noksanlığı gösteren bütün bitkilere yararı olur. Toprakta mesela bitkiler için gerekli olan mutlak gerekli besin elementleri var. Bunlardan mikro elementler, bitki için çok gerekli olan bitki besin elementleri. Demir, bakır, çinko, mangan bunlar gibi mikro element toprakta azsa o bölgede yetişen bütün bitkiler besin element bakımınca az kalır. Mesela çinko ve demir beslenme açısından çok önemlidir. O bölgede toprakta noksanlık varsa bitkide de noksanlık olur. Bitkide noksanlık varsa o bölgede beslenen hayvanlarda da noksanlık olur. İnsanlar da neyle besleniyor? Bitkiler ve hayvanlarla besleniyorlar. Dolayısıyla insanlarda da çinko ve demir noksanlığı meydana gelir. Fakat o gübrenin, mikro elementin orada tamamlaması beslenme zincirini tamamlamış olur. Çok daha güzel bir sonuca varılmış olur."