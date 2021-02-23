Dünyanın en büyük çölünü güneş panelleriyle kaplama projesi büyük umut vaad ediyor.

Sahra Çölü'nün bu panellerle yeşil bir ormana çevrilmesi planlanıyor. Yenilenebilir enerji olarak ortaya çıkan paneller küresel ısınmaya karşı öne çıksa da tam tersi bir durum söz konusu.

Devasa bir güneş enerjisi çiftliği, enerji talebini karşılamaya yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda dünyanın ikliminde önemli bir değişikliğe neden olabilir.

Araştırma sonucu felakete işaret ediyor

Araştırmacılar, dünyanın en büyük çölünü güneş panelleriyle kaplamanın çok daha kötü sonuçlara neden olabilecek sonuca ulaştılar.

Amerikan Jeofizik Birliği'nde yayınlanan çalışma, çölü yeşile çevirirken kara ve okyanusun uzak kısımlarında benzeri görülmemiş etkilere sahip olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmaya göre, güneşin ısısının yalnızca belirli bir yüzdesinin yeniden kullanılabilir enerjiye dönüştürüldüğüne ve geri kalanının da ısı olarak çevremize geri döndüğüne dair kanıt bulundu.

Bu durumda paneller küresel ısınmaya karşı durmak bir yana daha da arttırabilir.

Etkileri felakete yol açabilir

Güneş çiftliğinin olası etkileri arasında, Dünya'nın ciğerleri olarak kabul edilen Amazon'u kuraklıkla karşı karşıya bırakmak da bulunuyor.

Proje Doğu Asya ve Kuzey Amerika kıyılarında daha fazla fırtınalara yol açabilir.

Rüzgarla Atlantik Okyanusu'na ve Amazon'a taşınan ve hayati bir besin kaynağı olarak hizmet eden Sahra tozunun da ortadan kalkması bir diğer sonuç olarak ortaya çıkıyor.