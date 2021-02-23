Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polonya'da helikopter kazası: 2 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Polonya'nın Gmina Arw eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerinde sevk edilen kurtarma ekipleri, yoğun sis nedeniyle bölgeye güçlükle ulaştı.
2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de enkazdan yaralı çıkarıldı. Polonya Devlet Havacılık Kazalarını İnceleme Komisyonu yetkilileri ve savcılık inceleme başlattı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
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