Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de 8 Kübalı mülteciyi taşıyan tekne alabora oldu
ABD’nin Florida açıklarında alabora olan teknedeki 8 Kübalı göçmen, Amerikan Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
ABD Florida Sahil Güvenlik ekipleri, bir denizcinin uyarısı üzerine Florida'nın 5 mil açığında zor durumdaki 8 metrelik tekneyi tespit etti.
Kurtarma ekipleri harekete geçti. Teknede aralarında 2 hamile kadının da olduğu 8 kişi bulunuyordu.
8'i de kurtarıldı
Tekne dev dalgalara dayanamadı ve alabora oldu. Mültecilerin yaşadığı zor anlar havadan helikoptere ait termal kameraya an be an yansıdı. Kurtarılan 8 mültecinin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Etiketler: ABD
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