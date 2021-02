ABD Florida Sahil Güvenlik ekipleri, bir denizcinin uyarısı üzerine Florida'nın 5 mil açığında zor durumdaki 8 metrelik tekneyi tespit etti.



Kurtarma ekipleri harekete geçti. Teknede aralarında 2 hamile kadının da olduğu 8 kişi bulunuyordu.

8'i de kurtarıldı

Tekne dev dalgalara dayanamadı ve alabora oldu. Mültecilerin yaşadığı zor anlar havadan helikoptere ait termal kameraya an be an yansıdı. Kurtarılan 8 mültecinin durumunun iyi olduğu açıklandı.