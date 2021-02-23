Başkan Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu'nda video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ülkesine uygulanan yaptırımlara dikkati çekti.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'ya 450'den fazla tek taraflı yaptırım uyguladığını belirten Maduro, bu yaptırımların hükümetin COVID-19 krizinin sağlık ve ekonomik etkileriyle mücadelesini sınırlandırdığını vurguladı.

Zarar 30 milyar dolar

Maduro, "Yaptırımlar, 30 milyar dolardan fazla zarara yol açıyor ve bu miktar, COVID-19'la mücadele için kullanılabilirdi" dedi.

Yaptırımların sadece yasa dışı olmakla kalmayıp insani krize de neden olduğunun altını çizen Maduro, yaptırımlara rağmen hükümet ve ücretsiz sağlık sisteminin sunduğu sosyal koruma sayesinde COVID-19'un etkilerini başarılı bir şekilde yönetebildiklerini söyledi.

Aşılama çalışmalarına bu hafta başlanması bekleniyor

Rusya'dan sipariş ettiği "Sputnik V" adlı COVID-19 aşısının ilk 100 bin dozunu 13 Şubat'ta teslim alan Venezuela'da, aşılama çalışmalarına bu hafta başlanması bekleniyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Venezuela'da 136 bin 545 vaka tespit edilirken, 1320 kişi hayatını kaybetti.