Çocukların en sevdiği show ve filmleri yapıyor,

Sık sık ırkçılık içeren mesajlar yapımlarında yer alıyor.

Yayınlara son vermek yerine içerik uyarısı koyarak, sorumluluk reddi beyanında bulunuyor.

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, Disney Plus’ta yayınlanan çocuklar kadar büyüklerin de sevdiği ünlü “Muppet Show” yapımında ırkçı ifadeler kullanıldığını kabul etti.

Show’u yayından kaldırmak yerine içerik uyarısı ekleneceğini belirtti. Sorumluluk reddi beyanı ile suçlamalardan sıyrıldı.

Show’daki içerikler tepki gördü

ABD merkezli Los Angeles Times, The Muppet Show, farklı kültürlere yönelik olumsuz tasvirleri ve kötü muameleyi içeriyor. Bu klişeler daha önce de yanlıştı, şimdi de yanlış. Şirket içerik uyarısı ekleyecek " yazdı.

The Muppet Show'un ırksal duyarsızlık nedeniyle incelemeye alınan diğer sahneleri arasında Steve Martin, Cleo Laine, Spike Milligan, Debbie Harry ve Kenny Rogers gibi konukların yer aldığı içerikler yer alıyor.

Disney’in ırkçılık mesajları ilk değil

Disney +, The Muppet Show düzenlemelerinden önce benzer adımlar atarak "Aladdin", "The Jungle Book", "Peter Pan", "The Aristocats", "Lady and the Tramp", "Dumbo" gibi klasik Disney filmlerine sorumluluk reddi beyanları eklemişti.

Walt Disney, filmlerine eklediği uyarıda, "Bu program, insanların veya kültürlerin olumsuz tasvirlerini veya kötü muamelelerini içeriyor" ifadesine yer verdi.

Şirket ilk olarak Kasım 2019'da ırkçılıkla ilgili kısa bir uyarı eklemişti.