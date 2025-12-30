Evrende ilk: Nadir bir galaksi birleşmesi keşfedildi

Dünyamızdan yaklaşık 1,2 milyar ışık yılı uzaklıkta, evrenin en görkemli ve nadir olaylarından biri sahneleniyor. Bilim insanları, "J1218/1219+1035" adı verilen devasa bir sistemde, üç ayrı galaksinin aynı anda birbirine çarptığı eşsiz bir kozmik buluşmayı ilk kez bu kadar net bir şekilde gözlemledi. Bu olayı asıl özel kılan ise her üç galaksinin merkezinde bulunan süper kütleli karadeliklerin, çevresindeki maddeleri iştahla yutarak uzaya parlak radyo dalgaları saçıyor olması.

Normalde iki galaksinin birleşmesi evrende sık rastlanan bir durumken, üç dev galaksinin aynı anda birbirine kenetlenmesi son derece nadir bir rastlantı olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu üçlü sistemin sadece teoride kalan bir varsayımı gerçeğe dönüştürdüğünü ve dev karadeliklerin nasıl büyüdüğüne dair yepyeni bir pencere açtığını belirtiyor. Başlangıçta sadece iki galaksinin birleştiği sanılan bu sistem, gelişmiş teleskoplarla yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yaklaşık 316 bin ışık yılı öteden bu dansa katılan üçüncü bir galaksinin ve onun parlayan karadeliğinin keşfiyle gerçek kimliğine büründü.

Bu devasa çarpışma, galaksilerin ve merkezlerindeki karadeliklerin milyarlarca yıl süren yaşam döngüsünü anlamak için bilim insanlarına adeta bir laboratuvar sunuyor. Galaksiler arasındaki gaz akışları, bu kozmik devlerin birbirine sıkıca bağlı olduğunu ve gelecekte tek bir devasa yapıya dönüşeceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, bu nadir sistemi inceleyerek evrenin derinliklerinde benzer kaç dev randevunun gizlendiğini keşfetmeyi ve galaksilerin nasıl olup da bu denli devasa boyutlara ulaştığını çözmeyi hedefliyor. Uzayın bu büyüleyici köşesinden gelen veriler, modern astrofiziğin karadeliklere bakış açısını temelinden değiştirmeye aday görünüyor.