Gündem
AA 13.02.2026 20:29

Dışişleri: Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri: Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te düzenlenen ulusal Meclis seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği seçimin ve referandumun sonuçlarının Bangladeş'te demokrasiye, istikrara ve refaha katkı sunmasının temenni edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu vesileyle önümüzdeki dönemde Bangladeş'le ilişkilerimizin her alanda daha da gelişerek ilerlemesine yönelik irademizi teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bangladeş genel seçimlerinde parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde eden Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), seçimlerin galibi ilan edilmişti.

